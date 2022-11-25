Американцы призвали Россию перекрыть Европе газ из-за «воров-нацистов»

Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Российский природный газ, который через территорию б. УССР поставляется в Молдавию, частично остаётся на подконтрольной Киеву территории, из-за чего Газпром может прекратить поставки уже 28 ноября, сообщает американское издание Breitbart. Читатели в комментариях к статье призвали прекратить снабжать газом киевских нацистов.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

Российский газ идёт в Европу по последнему газопроводу. Пользователь с ником Fred Murphy II отмечает, что киевские нацисты, вероятно, совсем отчаялись.

«Они уже начали красть природный газ, предназначенный для Евросоюза. Надеюсь, Евросоюз поймёт, как глубоко он погряз в этой трясине», — резюмировал читатель.

Комментатор Lepantzeus добавил, что поставки газа следовало остановить уже после того, как президент США Джо Байден «взорвал трубопроводы «Северный поток».

Читатель Maria Von Theresa отметила, что киевский режим изначально был коррумпирован, большинству это понятно. Недостающие объёмы газа, предположила она, киевские олигархи уже продали.

Киев всегда воровал газ, заявил в поддержку предыдущего комментатора Macedon.

Читатель 1jasonfarley задался вопросом, почему Россия вообще должна поставлять газ в Европу, где многие страны снабжают киевский режим оружием.

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