Ульянов рассказал об ошибке США в переговорах по ядерной сделке
Ульянов назвал ошибкой привлечение Вашингтоном посторонних тем в переговоры по ядерной сделке
Москва,
25 ноября 2022, 10:10 — REGNUM Соединенные Штаты совершают фундаментальную ошибку, привлекая в переговоры по ядерной сделке темы якобы поставок России вооружений из Ирана, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«В данном случае такой подход (США) представляется фундаментальной ошибкой — СВПД удалось заключить потому, что было решено сфокусироваться исключительно на ядерных вопросах и не вовлекать в этот тяжелый, трудоемкий процесс посторонние темы, которыми нельзя эффективно заниматься на переговорах по атому», — сказал он РИА Новости.
Ульянов добавил, что этот принцип «до сих пор соблюдался на венских переговорах по восстановлению ядерной сделки».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ульянов заявил, что завершить переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий можно «за пару дней».
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История вопроса
Работы по созданию ядерной энергетики велись в Иране ещё с конца 1950-х годов. В этом ему помогали фирмы и специалисты из США, Франции и ФРГ. В городе Бушере строилась атомная электростанция, ожидалась поставка не менее 23 реакторов от западных фирм.
После свержения шаха Мохаммеда Реза Пехлеви в результате исламской революции 1979 года, новое религиозное руководство до середины 1980-х забыло про атомную энергетику.
В 1992 году были подписаны соглашения с КНР и Россией о строительстве атомных электростанций. Российская сторона взялась достроить электростанцию в Бушере, которая до революции была построена более чем на 80% но пострадала в последующее время. Китай по соглашению с США в 1997 году прекратил сотрудничество с Ираном в ядерной сфере.
С 2002 года начала появляться информация о том, что в Иране планируют развивать не только мирный атом, но и создавать ядерное оружие. В 2004 году под давлением МАГАТЭ и международного сообщества Иран заявил об отказе от работ по обогащению урана, но в 2006 году начал их снова. Совет безопасности ООН в связи с этим принял против Ирана меры по ограничению экспорта нефти, которые негативно отразились на экономике страны.
После прихода к власти в 2013 году нового президента Хасана Роухани начались переговоры, и в 2015 году было утверждён Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, получивший неофициальное название «ядерная сделка». В соответствии с планом с Ирана снимались все санкции в обмен на полный международный контроль над ходом работ в области ядерных технологий.
В 2016 году была запущена достроенная при помощи России атомная электростанция в Бушере.
В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил, что Иран нарушает условия СВПД. и поэтому США выходят из сделки и восстанавливают все санкции. Другие участники плана, - Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия, не согласились с действиями США. Поскольку США угрожают санкциями всем, кто будет вести торговлю с Ираном, для торговли с этой страной создаётся независимый платёжный механизм.