Москва, 25 ноября, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Соединенные Штаты совершают фундаментальную ошибку, привлекая в переговоры по ядерной сделке темы якобы поставок России вооружений из Ирана, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Irna.ir Михаил Ульянов

«В данном случае такой подход (США) представляется фундаментальной ошибкой — СВПД удалось заключить потому, что было решено сфокусироваться исключительно на ядерных вопросах и не вовлекать в этот тяжелый, трудоемкий процесс посторонние темы, которыми нельзя эффективно заниматься на переговорах по атому», — сказал он РИА Новости.

Ульянов добавил, что этот принцип «до сих пор соблюдался на венских переговорах по восстановлению ядерной сделки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ульянов заявил, что завершить переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий можно «за пару дней».

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