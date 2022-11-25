Суд в Москве отказался снять с Макаревича* статус иностранного агента
* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом
Суд в Москве признал законным включение Макаревича* в реестр физлиц-иноагентов
Москва,
25 ноября 2022, 10:07 — REGNUM Иск лидера и фронтмена группы «Машина времени» Андрея Макаревича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который ранее оспорил внесение его в список физических лиц — иностранных агентов, был отклонён Замоскворецким судом Москвы. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе суда.
Андрей Макаревич
Duma.gov.ru
«Суд отклонил в полном объёме исковые требования Макаревича А. В. (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к Минюсту РФ. Истец требовал признать незаконным решение о включении его в реестр физлиц-иноагентов», — приводит слова представителя суда ТАСС.
Отметим, Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) был внесён в реестр физилиц-иноагентов по решению Минюста России 2 сентября, ранее музыкант неоднократно высказывался против спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР. При этом ещё в марте лидер группы «Машина времени» заявил, что уехал в Израиль.
История вопроса
Антироссийская пропаганда — информационная политика ряда западных стран и их союзников в России, направленная на очернение действий российского государства и граждан. Она проводится для достижения экономических или политических целей, имеющих лишь опосредованное отношение к России. Ситуация обострилась после возвращения Крыма в состав России в 2014 году и особенно - после начала специальной военной операции России в 2022 году.
Так, одним из ярких проявлений антироссийской пропаганды стали обвинения во вмешательстве Москвы в президентские выборы в США в 2016 году. Несмотря на отсутствие какой-либо доказательной базы американские, а вслед за ними европейские СМИ уже три года пишут о руке Москвы, которая стоит за избранием Дональда Трампа президентом. По всей видимости, эти обвинения стали частью борьбы внутри американской элиты. Непосредственными выгодоприобретателями от развязанной политики русофобии также являются главы военно-промышленного комплекса США, энергетические компании, пытающиеся вытеснить российских конкурентов с мирового рынка оружия и энергоресурсов.