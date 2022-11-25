* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Суд в Москве признал законным включение Макаревича* в реестр физлиц-иноагентов

Москва, , 10:07 — REGNUM Иск лидера и фронтмена группы «Машина времени» Андрея Макаревича (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), который ранее оспорил внесение его в список физических лиц — иностранных агентов, был отклонён Замоскворецким судом Москвы. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе суда.

Андрей Макаревич Duma.gov.ru

«Суд отклонил в полном объёме исковые требования Макаревича А. В. (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) к Минюсту РФ. Истец требовал признать незаконным решение о включении его в реестр физлиц-иноагентов», — приводит слова представителя суда ТАСС.

Отметим, Макаревич (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) был внесён в реестр физилиц-иноагентов по решению Минюста России 2 сентября, ранее музыкант неоднократно высказывался против спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР. При этом ещё в марте лидер группы «Машина времени» заявил, что уехал в Израиль.