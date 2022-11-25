Жители России смогут наблюдать в декабре звездопады Геминиды и Урсиды

Москва, , 10:06 — REGNUM Предстоящий декабрь богат на астрономические события. Так, в первый месяц зимы можно будет наблюдать противостояние Марса, его покрытие полной Луной, а также два звездопада. Об этом 25 ноября сообщили ИА REGNUM в Московском планетарии.

Эффектный звездопад в небе над Пермским краем Planetarium.perm.ru

Так, один мощный метеорный поток-гигант из созвездия Близнецы ― знаменитые Геминиды, превосходящие по количеству «падающих звезд» все остальные ежегодные метеорные потоки, включая августовские Персеиды, буде действовать с 4 по 17 декабря. По прогнозам астрономов, пик активности звездопада ожидается в ночь с 13 на 14 декабря и составит до 150 метеоров в час. Область вылета метеоров (радиант) будет находиться вблизи звезды Кастор в созвездии Близнецы.

Читайте также: Жители России смогут в августе наблюдать два пика метеорных потоков

При этом отмечается, что увидеть Геминиды в 2022 году будет сложно из-за неблагоприятных условий наблюдения. Этому помешает близкая к последней четверти Луна.

Ещё один метеоритный поток Урсиды пройдёт с 17 по 27 декабря, однако наблюдать его можно будет только в Северном полушарии. Максимума активности он достигнет в самую длинную ночь года — с 21 на 22 декабря. Ожидается до 10 метеоров в час, которые будут падать со скоростью около 32 км/с.

«Условия наблюдения Урсид в 2022 году благоприятны. При ясной погоде ожидается до 10 метеоров в час. Луна стремится к новолунию (23 декабря) и не помешает в наблюдении метеоров», ― добавили в планетарии.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России в августе могли наблюдать как минимум два активных и крупных звездопада ― Персеиды и метеорный поток Каппа-Цигниды в созвездии Лебедя.