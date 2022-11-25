Вашингтон, 25 ноября, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп предрек американскому рэп-исполнителю Канье Уэст проигрыш на президентских выборах 2024 года. Об этом музыкант сообщил в видеоролике, опубликованном на его странице в социальной сети Twitter.

David Shankbone Канье Уэст

Канье Уэст сообщил, что бывший американский лидер накричал на него, заявив, что тот проиграет.

Известно, что ранее музыкант провел встречу с бывшим президентом Дональдом Трампом, в ходе которой сообщил бывшему главе Белого дома о своём намерении принять участие в президентских выборах, а также предложил Трампу присоединиться к его избирательной компании в качестве «вице-президента».

Отметим, что по итогам встречи Канье Уэст создал опрос, в рамках которого предложил своим читателем угадать ответ Дональда Трампа.

Напомним, что в октябре между экс-президентом США и рэпером состоялся телефонный разговор.