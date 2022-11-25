Флорида, США, , 10:05 — REGNUM Рэп-музыкант Канье Уэст, решивший выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента США в 2024 году, рассказал о личной встрече с бывшим президентом Дональдом Трампом.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Встреча прошла в резиденции Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида.

«Трамп, сидя за столом, начал кричать, говоря мне, что я проиграю», — сообщил рэпер в одном из видеороликов, выложенных в Twitter.

Он добавил, что Трампа больше всего «сбило с толку» предложение Уэста вместе участвовать в кампании, а после стать вице-президентом.