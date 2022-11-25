Москва, 25 ноября 2022, 10:02 — REGNUM Индексация пенсий неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года составит 4,8%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября, об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков в рамках «Парламентского диалога» в Совфеде.
«Индексация (с 1 января) составит 4,8%», — сказал Котяков.
В 2022 году впервые по решению президента России прошла промежуточная индексация пенсий с 1 июня — на 10%, напомнил министр.
«По итогам двухэтапной индексации, которая сейчас предусмотрена действующим законодательством (в январе и в июне — ред.), совокупный прирост пенсий по отношению к 1 января 2022 года составит 15,3%, если мы сопоставляем пенсии на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года», — пояснил министр.
Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Но этот законопроект правительство России не поддержало.
По данным Пенсионного фонда России, численность работающих пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости, на 1 января 2022 года составила 7,3 млн человек. Дополнительные расходы на реализацию законопроекта с учетом численности работающих пенсионеров с 1 января 2023 года могут составить, по оценке авторов инициативы, около 538 млрд рублей.
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