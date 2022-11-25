Жители России назвали самые желанные компании для трудоустройства

Москва, , 10:00 — REGNUM Наиболее привлекательной для жителей России для трудоустройства второй год остается компания «Газпром» (40%). Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ совместно с премией Anews «Лучшие в России».

За работой CurrencyFair

Также самым желанным местом работы среди граждан трудоспособного возраста остаются такие компании, как «Российские железные дороги» (16%), «Роснефть» (15%) и «Яндекс» (14%), «Сбербанк» и «Росатом» (по 10%).

Хотели бы работать в «Лукойле» и «Роскосмосе» по 9% опрошенных, в «Норильском никеле» — 7%, в «Тинькофф банке» — 5%, «VK» (до 2021 года — Mail.ru Group), «Северсталь», «Лаборатория Касперского» — по 4%, «Ростелекоме», «Башнефти» — по 3%.

Опрос по телефону проведен 3 октября 2022 года среди 1600 граждан от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM ранее сообщало, достойная зарплата должна быть в два раза больше той, которую платят им в настоящее время, считают более четверти жителей России (26%).

Читайте подробнее: Жители России назвали размер достойный зарплаты