В ДНР за сутки от обстрелов ВСУ пострадали два мирных жителя

Донецк, , 10:00 — REGNUM В Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя, сообщили 25 ноября в штабе территориальной обороны ДНР.

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

«За минувшие сутки, с 08:00 24 ноября до 08:00 25 ноября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики получили ранения два мирных жителя», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 39 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики.

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