Донецк, 25 ноября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике за сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя, сообщили 25 ноября в штабе территориальной обороны ДНР.

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

«За минувшие сутки, с 08:00 24 ноября до 08:00 25 ноября, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой народной республики получили ранения два мирных жителя», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 39 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики.

Читайте также: Боевики ВСУ за сутки обстреляли девять населённых пунктов в ДНР