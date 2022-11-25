Hürriyet: США предложили Анкаре отвод курдов вместо наземной операции в Сирии

Анкара, , 10:52 — REGNUM США предлагают Турции отвести курдских боевиков от границы на севере Сирии, чтобы устранить необходимость в наземной военной операции. Об этом сообщил близкий к правительственным кругам колумнист газеты Hürriyet Абдулькадир Сельви.

Курдские боевики Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, как сообщало ИА REGNUM, назвал успешной воздушную операцию против сирийского крыла запрещённой в стране «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которая была проведена 20 ноября на севере Сирии. Сообщалось об ударах по городу Кобани и по целям на севере Ирака. Эрдоган не исключил, что удары были прологом к наземным действиям.

По словам Сельви, американцы знают о решимости Эрдогана, поэтому попытались решить вопрос с курдами без операции. Начальник генерального штаба США Марк Милли провёл переговоры с начальником турецкого генштаба Яшаром Гюлером, а министр обороны Турции Хулуси Акар — с послом США в Анкаре Джеффом Флейком.

Такие переговоры, пояснил обозреватель, естественны в ситуации, когда наземной операции не избежать. В Кобани находятся и американские солдаты, регион контролируют США.

«Американцы предлагают вывести курдских боевиков на расстояние 30 километров без необходимости наземной операции со стороны Турции», — пишет Сельви.

Он добавил, что Акар провёл переговоры и с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, что означает неизбежность наземной операции.

«Потому что обещания, данные нам до сих пор, не были выполнены», — добавил обозреватель.

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