Киев, 17 февраля, 2023, 01:32 — ИА Регнум. Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил о требовании к газете Financial Times провести расследование по материалу о торговле людьми и оружием с территории страны.

DDima МИД Украины

Читайте также: Лавров отреагировал на обвинения Молдавии в адрес России

Издание процитировало премьера Молдавии Наталью Гаврилицу, которая заявила, что Кишинев столкнулся с попытками торговли людьми и оружием с территории Украины. Она подчеркнула, что Молдавия нуждается в поддержке Евросоюза в плане безопасности.

«Очередная дезинформация. Ее цель — дискредитировать международную военную помощь Украине. Требуем от Financial Times немедленно провести редакционное расследование», — цитирует Николенко РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, увеличением количества сообщений о том, что Россия якобы намеревается осуществить госпереворот в Молдавии, Кишинёв хочет отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, который возмущает граждан Молдавии.