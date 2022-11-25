Брюссель, 25 ноября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Действия властей США, зарабатывающих не только на кризисе на территории б. УССР, но и на дефиците энергоресурсов в Европе, вызывают всё большее раздражение у высокопоставленных европейских политиков. Об этом 25 ноября сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По данным последних, в настоящее время единство Запада пошатнулось и высшие чиновники Европы «в ярости от администрации (президента США) Джо Байдена», а также обвиняют действующие американские власти в том, что они наживаются на кризисе на территории б. УССР в момент, когда от него страдают страны Евросоюза.

«Дело в том, что, если трезво посмотреть на это, страна, которая больше всего выигрывает от этого конфликта, — это США, потому что они продают больше газа и по более высоким ценам, а также потому, что они продают больше оружия», — заявил один из чиновников ЕС.

Также указывается, что для Европы самым большим источником напряжённости считаются экологические субсидии и налоги Байдена, несправедливо ограничивающие, как считают власти ЕС, торговлю в Европе и грозящие разрушить европейскую промышленность. При этом отмечается, что власти США не отступают в этом вопросе, несмотря на возражения Евросоюза.

Кроме того, уточняется, что лидеры ЕС обсуждали с президентом США влияние американской политики на рынки Европы, однако Байден якобы «не знал» о её последствиях для ЕС, что в Европе посчитали большой проблемой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg написало, что «акт снижения инфляции», принятый в США, увеличил разногласия между странами Евросоюза.