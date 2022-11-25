Экономист Колганов: ЕС навредил сам себе, отказавшись от совместных закупок газа из РФ

Москва, , 10:04 — REGNUM Практика отказа от совместных закупок российского газа ставит покупателей из Европейского союза в менее благоприятное положение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал соответствующее решение министров энергетики стран Европейского союза.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эти совместные закупки по отношению к российскому газу уже какое-то время не осуществлялись. В принципе сама система совместных закупок предполагает возможность закупать большие партии газа сразу для нескольких покупателей из ЕС и таким образом выигрывать в оптовых ценах. И то, что Россию исключили из этой системы, — лишь констатация сложившегося положения дел, а не нечто новое для ситуации с российским газом, — сказал Колганов. — Все закупки осуществлялись странами ЕС в рамках национальных контрактов. Поэтому чего-то нового для нас в ситуацию это не вносит. Кроме того, для нас это в принципе не будет иметь существенных последствий, если принять во внимание переориентацию российских поставок с европейского рынка на другие».

При этом экономист подчеркнул, что практика отказа от совместных закупок российского газа ставит покупателей из Европейского союза в менее благоприятное положение.

«Я имею в виду тех, кто будет покупать российский газ. Делая совместные закупки и приобретая крупные оптовые партии голубого топлива, они могли на каких-то скидках выигрывать. А так им придется каждый раз договариваться с «Газпромом», — пояснил Колганов. — В целом же у ЕС разработана целая программ отказа от российских углеводородов. Но насколько далеко они смогут зайти по этому пути, не совсем понятно, потому что с согласованием позиций у них получается не очень хорошо. И плюс к этому они делают разнообразные исключения из тех запретов, которые сами вводят. Ясно только одно — что ЕС будет сложно добиться запланированного результата, так как европейцам приходится терпеть всё больший экономических урон».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российский газ будет исключен из совместных закупок стран Евросоюза.

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