Азербайджан возмутился сообщениями Минобороны России о нарушениях режима огня в Нагорном Карабахе

Баку, , 10:15 — REGNUM Министерство обороны Азербайджана не устраивает то, как в Минобороны России освещают ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба азербайджанского военного ведомства.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Поводом для заявления стал бюллетень Минобороны РФ от 24 ноября, в котором сообщается, что было зафиксировано нарушение азербайджанской стороной режима прекращения огня.

«К сожалению, в официальной информации миротворческого контингента Российской Федерации, опубликованной на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации, названия азербайджанских населённых пунктов отмечаются вымышленными армянскими топонимами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Москве передали список названий населённых пунктов Нагорного Карабаха, как их назвали в Баку, но в сообщении Минобороны РФ говорится о стрельбе в направлении деревни Магавуз, которую в Азербайджане называют «Чардаглы».

Кроме того, в пресс-службе опровергли информацию, что азербайджанская сторона нарушила режим тишины. В то же время в Баку возмущены тем, что российское оборонное ведомство не верит сообщениям о стрельбе по азербайджанским позициям.

«Предоставленная российской стороне информация о недавних нарушениях режима прекращения огня незаконными армянскими вооруженными формированиями и других инцидентах, почему-то не находит отражения в официальных заявлениях российского миротворческого контингента», — сообщили в минобороны Азербайджана.

Стоит отметить, что в Азербайджане в течение ноября неоднократно заявляли о обстрелах со стороны Нагорного Карабаха. Российские миротворцы не подтвердили эти обвинения.

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