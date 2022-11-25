Лондон, , 09:55 — REGNUM Между Великобританией и Бельгией произошёл торгово-дипломатический конфликт, сообщает 25 ноября газета The Times.

Ядерные отходы Christian Fischer

Поводом стал отказ бельгийских властей предоставить Лондону изостатический пресс для ядерных боеголовок. Брюссель заблокировал экспорт технологий, которые имеют решающее значение для британских сил ядерного сдерживания, несмотря на союзнические отношения в рамках НАТО.

Изостатический пресс высокого давления используется в работе с радиоактивными отходами и является одной из важных составляющих производства ядерных боеголовок в Великобритании. В Бельгии оборудование выпускает американо-бельгийская компания EPSI.