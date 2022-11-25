Москва, 25 ноября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Искусственный интеллект (ИИ)— один из векторов развития нацпроекта «Цифровая экономика». Так, ИИ появляется в программах обучения, а стартапы в этой сфере получают господдержку. О необходимости масштабировать лучшие практики искусственного интеллекта в реальный сектор экономики на Международной конференции AIJ 2022 заявил вице-премьер российского правительства Дмитрий Чернышенко. По его словам, технологии ИИ позволят увеличить эффективность цифровой трансформации в России в 6–7 раз.

ИА REGNUM Искусственный интеллект

Напомним, 24 ноября Альянс в сфере искусственного интеллекта объявил на полях международной конференции AI Journey 2022 о вступлении в ассоциацию новых российских компаний различных отраслей экономики. Меморандум о присоединении к альянсу подписали «Сибур», «Уралхим», «Русагро», «Северсталь» и «Самолёт». Кроме того, ещё 12 компаний присоединились к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта, разработанному в 2021 году.

«Развитие технологий ИИ должно ориентироваться исключительно на интересы человека, качество его жизни и благополучие. На основе доверия граждан мы вместе с участниками Альянса и Кодекса этики продолжим создавать новую цифровую экосистему для технологического развития нашей страны», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Для реализации этой задачи нацпроекта уже сформирован шорт-лист из 70 приоритетных решений. Сегодня в отдельных сферах у крупных и средних компаний процент внедрения искусственного интеллекта доходит до 20%, а к 2024 году он станет не менее 50%.

«Сегодня существует кратный разрыв в России и мире по уровню внедрения ИИ. Тут важно отметить, что сейчас ИИ-технологии внедряются очень неравномерно. При этом ИИ в промышленности — одно из самых перспективных направлений. Оно уже принесло компаниям, внедряющим такие технологии 5-процентный рост рентабельности. Эксперты отмечают, что внедрение технологий ИИ может сыграть ключевую роль в росте ВВП страны на 1% уже к 2025 г.

В 2020 году средний уровень внедрения ИИ-решений в мире составил 54%, в то время как в России в 2021 году этот показатель был зафиксирован на уровне 21%. И вот главный вывод: да, мы отстаем в моменте, но обладаем большим потенциалом в ближайшем будущем. В нашей стране есть сотни тысяч талантливых специалистов, которые умеют создавать ИИ-решения, есть компании-первопроходцы, которые уже активно используют технологии искусственного интеллекта, есть опыт внедрения таких решений. Поэтому крайне важно как для бизнеса, так и для государства наращивать ИИ-компетенции в промышленности, исследовать лучшие кейсы и практики применения», — считает генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Цифровая экономика», на базе образовательных и научных организаций (Сколково, ИТМО, Иннополис, НИУ ВШЭ, МФТИ и ИСП РАН) созданы специальные исследовательские центры. Государственную поддержку получат около 1200 стартапов. В российских вузах откроются 40 программ магистратуры и 10 программ бакалавриата по искусственному интеллекту. Более 3000 преподавателей повысят свою квалификацию. Запланировано проведение 116 мероприятий по искусственному интеллекту — хакатоны и лекции от ведущих специалистов по ИИ.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на сессии «Технологии искусственного интеллекта для обеспечения экономического роста» в рамках международной онлайн-конференции AIJ 2022, заявил о том, что правительству РФ необходимо обновить стратегию цифровой трансформации всех отраслей экономики. Также, по его словам, в ближайшие 10 лет необходимо обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта во все сферы жизнедеятельности.

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