Париж, 25 ноября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Позиция жителей Франции в отношении мигрантов ужесточается. Об этом свидетельствует консалтинговый опрос Odoxa, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Во Франции слишком много мигрантов», — считает большинство жителей Франции.

Согласно опросу, подобное мнение разделяют не менее 72% граждан, что на девять пунктов больше, чем в 2018 году. В большей степени это касается сторонников партии «Национальное объединение» (97%), «Республиканцы» (82%), а также «Возрождение» (66%). Однако не все жители призывают к резкому закрытию границ, 30% респондентов считают, что Франция должна продолжать принимать беженцев.

Недавнее решение правительства Франции принять мигрантов с судна Ocean Viking в Тулоне не помогло улучшить имидж властей. Это решение резко разделило французов, 53% опрошенных считают, что принять мигрантов было ошибкой против 46%, которые поддерживают это решение.