Глава Минтруда Котяков заявил о новом целевом размере МРОТ

Москва, , 09:49 — REGNUM В правительстве России обсуждают существенный рост минимального размера оплаты труда (МРОТ). Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября, об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков Kremlin.ru

«Мы обсуждаем достижение более высокого разрыва. Для нас целевой ориентир — МРОТ должен превышать прожиточный минимумом в 1,3-1,5 раза», — заявил Котяков в рамках «Парламентского диалога».

Он напомнил, что в России МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума трудоспособного населения. В 2023 году МРОТ вырастет по сравнению с прожиточным минимумом на 3%.

«Те же показатели предусмотрены и в трехлетнем бюджете — еще плюс три процента к базе в 2024 году, еще три процента — в 2025 году. По сути, к 2025 году мы получим почти 10-процентное разграничение прожиточного минимумам и МРОТ», — отметил министр.

Согласно принятому Госдумой федеральному бюджету на 2023–2025 годы, прожиточный минимум на душу населения в целом по Российской Федерации на 2023 год устанавливается в размере 14 375 рублей, трудоспособное население — 15 669 рублей, пенсионеры — 12 363 рубля, дети — 13 944 рубля.

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