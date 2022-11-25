Киев, 25 ноября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Владимир Зеленский обратился к западным странам с просьбой предоставить киевскому режиму дополнительные объёмы газа и дизельное топливо для генераторов. Об этом сообщает британская газета Financial Times, которой Зеленский дал интервью.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Зеленский рассказал, что обратился к западным партнерам киевского режима с просьбой предоставить дизель для аварийных генераторов и дополнительный газ, чтобы компенсировать нехватку электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о своей готовности решать судьбу российского полуострова Крым невоенным путём.