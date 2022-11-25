Киев, 25 ноября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В данный момент в большей части захваченных боевиками ВСУ регионах на территории б. УССР ситуация с электроснабжением продолжает быть трудной. Об этом 25 ноября заявил глава киевского террористического режима В. Зеленский в видеообращении, размещённом в его телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«Ситуация с электричеством остается сложной почти во всех регионах. Но всё же понемногу отходим от блэкаута — каждый час возвращаем питание новым и новым потребителям», — сказал он.

При этом глава режима Киева также признал, что трудности с водоснабжением наличествуют в 15 захваченных ВСУ регионах на территории б. УССР, при этом самая сложная ситуация в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской и Харьковской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главкома ВМФ России, генерал-лейтенант Виктор Астапов рассказал, что город Бердянск в Запорожской области был освобождён благодаря умелым действиям сил флота и высадке морских пехотинцев.