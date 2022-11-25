МИД Индии обвинил США в искажении ситуации с религиозной свободой

Нью-Дели, , 09:54 — REGNUM Утверждения о том, что свобода вероисповедания в Индии «находится под угрозой», основаны на предвзятых оценках. Об этом заявил 25 ноября МИД Индии, комментируя доклад федеральной Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF).

80% индусов исповедуют индуизм Юлия Карнаева © ИА REGNUM

Официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи написал в Twitter, что американской комиссии свойственно постоянно искажать факты. Тем самым USCIRF демонстрирует непонимание Индии, её конституционной основы, плюрализма и «надёжной демократической системы».

«Американская комиссия продолжает руководствоваться своими мотивированными взглядами, что вызывает недоверие к ней самой», — заявил индийский дипломат.

В отчётном докладе за 2022 год представители USCIRF рекомендовали Госдепартаменту США отнести Индию к странам, чья «терпимость к систематическим, продолжающимся и вопиющим нарушениям религиозной свободы» вызывает особое беспокойство.

Такими же странами USCIRF рекомендовала признать Афганистан, Вьетнам, Иран, Китай, КНДР, Мьянму, Нигерию, Пакистан, Россию, Саудовскую Аравию, Сирию, Таджикистан, Туркмению и Эритрею.

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