Нью-Дели, 25 ноября 2022, 09:54 — REGNUM Утверждения о том, что свобода вероисповедания в Индии «находится под угрозой», основаны на предвзятых оценках. Об этом заявил 25 ноября МИД Индии, комментируя доклад федеральной Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF).
Официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи написал в Twitter, что американской комиссии свойственно постоянно искажать факты. Тем самым USCIRF демонстрирует непонимание Индии, её конституционной основы, плюрализма и «надёжной демократической системы».
«Американская комиссия продолжает руководствоваться своими мотивированными взглядами, что вызывает недоверие к ней самой», — заявил индийский дипломат.
В отчётном докладе за 2022 год представители USCIRF рекомендовали Госдепартаменту США отнести Индию к странам, чья «терпимость к систематическим, продолжающимся и вопиющим нарушениям религиозной свободы» вызывает особое беспокойство.
Такими же странами USCIRF рекомендовала признать Афганистан, Вьетнам, Иран, Китай, КНДР, Мьянму, Нигерию, Пакистан, Россию, Саудовскую Аравию, Сирию, Таджикистан, Туркмению и Эритрею.
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