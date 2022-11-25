По поручению Кадырова в Мариуполь отправили 50 тонн гуманитарного груза

Грозный, , 09:41 — REGNUM В городе Мариуполе побывала делегация из Чечни во главе со спикером парламента Магомедом Даудовым и заместителем председателя правительства Абузайдом Висмурадовым. Они привезли с собой большую партию гуманитарной помощи от Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — всего около 50 тонн продуктов питания. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Мариуполь Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, в ходе рабочей поездки делегация встретилась с мэром города Мариуполя Константином Иващенко, который поблагодарил за постоянную помощь жителям города и выразил признательность чеченским воинам, «внёсшим существенный вклад в деокупацию города».

Как отметил Кадыров, о том, что жители и власти Мариуполя с благодарностью относятся к помощи Чечни, говорит установленный при въезде в город флаг Чеченской Республики. В Мариуполе также планируют увековечить имена погибших за его освобождение от нацистов чеченских бойцов.

«Константин Владимирович выразил признательность чеченским бойцам, внёсшим существенный вклад в деокупацию города, и поддержал инициативу увековечить имена павших в этой борьбе воинов. Он также поблагодарил нас за всестороннее содействие в возвращении к мирной жизни Мариуполя», — написал Кадыров.