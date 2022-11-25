Вена, 25 ноября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Переговоры в Вене по ядерной сделке с Ираном могут опять никуда не продвинуться. Причиной тому может послужить резолюция Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Такое мнение высказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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Дипломат напомнил, что на венских переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) уже несколько месяцев не происходит ничего, что связано во многом с прошедшими промежуточными выборами в США. По его словам, в предвыборной ситуации администрации президента США Джо Байдена было, судя по всему, некомфортно заниматься заключением договоренностей по иранской ядерной программе.

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Однако сейчас, после завершения выборов, «самое время собраться вновь и завершить переговорный марафон», считает Ульянов. При этом, отмечает постпред, все условия для этого есть.

«Иран настроен конструктивно, западным участникам переговоров об этом известно. Но вместо того, чтобы финализировать сделку, они вносят резолюцию, которая неизбежно и по крайне мере временно подсекает венский переговорный процесс», ― подчеркнул Ульянов.

Он добавил, что резолюция Совета управляющих МАГАТЭ по Ирану была крайне несвоевременной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани заявил, что предложение Совету управляющих МАГАТЭ со стороны Соединённых Штатов и трёх европейских государств принять антииранскую резолюцию направлено на то, чтобы оказать на Тегеран политическое давление. Представитель Ирана охарактеризовал шаг США, Великобритании, Франции и Германии как неприемлемый.

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Канани отметил, что мера, принятая четырьмя упомянутыми странами, осуществляется в то время, когда делегация иранского ядерного агентства ведёт переговоры с Международным агентством по атомной энергии, чтобы найти практические решения технических вопросов гарантий.

Напомним, 17 ноября Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, в которой указывается на обязанность Ирана сотрудничать с агентством в расследовании в связи с обнаружением следов урана на трёх незаявленных объектах.