Тбилиси, 25 ноября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Адвокат Шалва Хачапуридзе, защищающий интересы осужденного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили 24 ноября передал письмо действующему президенту республики Саломе Зурабишвили с просьбой помочь освободить политика. Об этом Хачапуридзе сообщил журналистам.

(сс) thierry ehrmann Михаил Саакашвили

«Мы обратились к пятому президенту Грузии и просим, чтобы она приняла меня лично. Аудиенция должна состояться как можно скорее, так как состояние здоровья третьего президента крайне тяжёлое», — заявил адвокат.

Он подчеркнул, что пока не будет просить у Зурабишвили помиловать экс-президента. Хачапуридзе хочет показать ей медицинское заключение экспертов из США о проблемах со здоровьем у Саакашвили.

Напомним, ранее Зурабишвили неоднократно заявляла, что не собирается подписывать помилование Саакашвили. Она считает, что это ухудшит ситуацию в Грузии. Адвокаты экс-президента пытаются добиться его освобождения, пользуясь правом заключенных на отсрочку исполнения наказания по состоянию здоровья.