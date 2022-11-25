Зимой свет в Румынии отключаться не будет — глава МЧС страны
В Румынии гарантировали стабильную работу энергосистем страны в предстоящий зимний период
Бухарест,
25 ноября 2022, 09:35 — REGNUM Все системы электроснабжения Румынии в период с декабря 2022-го по февраль 2023-го года будут работать в стабильном режиме, и отключение света может произойти лишь в случае стихийного бедствия. Об этом 25 ноября со ссылкой на заявление главы румынского Департамента по чрезвычайным ситуациям Раеда Арафата сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.
Света нет
Дарья Антонова © ИА REGNUM
По словам Арафата, на сегодняшний день официальный Бухарест располагает всеми необходимыми средствами для того, чтобы предотвратить усугубление энергетического кризиса в государстве.
«Сейчас я могу сказать лишь одно: нынешней зимой свет в Румынии отключаться не будет», — резюмировал, в частности, он.
Напомним, 24 ноября кабинет министров Румынии приступил к рассмотрению вопроса об обеспечении энергетической безопасности страны на фоне регулярных отключений электричества в Молдавии и на территории б. УССР.
История вопроса
Осенью 2021 года цены на газ в Европе быстро росли, превысив отметку в 1000 долларов за 1000 кубометров. В числе основных причин - низкий уровень заполненности хранилищ и снижение объема поставок американского СПГ. При этом часть политиков в ЕС продолжают критиковать Россию - с одной стороны, за строительство “Северного потока - 2”, с другой - за якобы имевший место отказ увеличить объем поставок. Рост цен на газ в странах Европы привел к существенного удорожанию электроэнергии для потребителей и разорению ряда компаний - поставщиков. Российские власти не раз указывали, что страны Европы сами виноваты в сложившейся ситуации - к росту цен, в том числе, привел развал системы долгосрочных контрактов на поставки российского газа, совершенный по инициативе евробюрократов. Энергетический кризис усугубился на фоне санкций в связи со специальной военной операцией России в Донбассе и на территории бывш. УССР. В 2022 году стоимость 1000 кубометров газа несколько раз превышала отметку в 2000 долларов.