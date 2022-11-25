В Румынии гарантировали стабильную работу энергосистем страны в предстоящий зимний период

Бухарест, , 09:35 — REGNUM Все системы электроснабжения Румынии в период с декабря 2022-го по февраль 2023-го года будут работать в стабильном режиме, и отключение света может произойти лишь в случае стихийного бедствия. Об этом 25 ноября со ссылкой на заявление главы румынского Департамента по чрезвычайным ситуациям Раеда Арафата сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Света нет Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Арафата, на сегодняшний день официальный Бухарест располагает всеми необходимыми средствами для того, чтобы предотвратить усугубление энергетического кризиса в государстве.

«Сейчас я могу сказать лишь одно: нынешней зимой свет в Румынии отключаться не будет», — резюмировал, в частности, он.

Напомним, 24 ноября кабинет министров Румынии приступил к рассмотрению вопроса об обеспечении энергетической безопасности страны на фоне регулярных отключений электричества в Молдавии и на территории б. УССР.