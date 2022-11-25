Бухарест, 25 ноября, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Все системы электроснабжения Румынии в период с декабря 2022-го по февраль 2023-го года будут работать в стабильном режиме, и отключение света может произойти лишь в случае стихийного бедствия. Об этом 25 ноября со ссылкой на заявление главы румынского Департамента по чрезвычайным ситуациям Раеда Арафата сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Дарья Антонова ИА REGNUM Света нет

По словам Арафата, на сегодняшний день официальный Бухарест располагает всеми необходимыми средствами для того, чтобы предотвратить усугубление энергетического кризиса в государстве.

«Сейчас я могу сказать лишь одно: нынешней зимой свет в Румынии отключаться не будет», — резюмировал, в частности, он.

Напомним, 24 ноября кабинет министров Румынии приступил к рассмотрению вопроса об обеспечении энергетической безопасности страны на фоне регулярных отключений электричества в Молдавии и на территории б. УССР.