Мадрид, 25 ноября, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Проживающие в Стране Басков в Испании жители территории б. УССР стали активно посылать оскорбления и угрозы главе ассоциации «Славянский дом» Алле Усановой, которая ранее вместе с сыном приняла участие в акции в поддержку Донбасса. Об этом 25 ноября рассказала сама Усанова.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия

«Они взяли фотографию моего сына, увеличили ее и написали: «эту морду надо запомнить». Каждый день мне приходят голосовые сообщения — иногда со скрытых номеров, иногда с открытых. Часть из них, самые отвратительные, я заблокировала, а некоторые — там, где меня называют фашисткой, оставила. Иногда письма приходят мне домой», — приводит её слова РИА Новости.

При этом глава ассоциации «Славянский дом» уточнила, что киевская диаспора знает всю информацию о ней — домашний адрес, телефон и места учебы ее детей, а также она замечала со собой слежку.

Также Усанова отметила, что в этом случае люди не хотят разбираться, чем занимается ассоциация, помогающая также и приезжающим в Страну Басков жителям территории б. УССР.

«Это очень тяжело, потому что никто не хочет смотреть, что на плакатах, какая цель наших слов и выступлений. Все видят только одно: если ты говоришь на русском — ты фашист!» — сказала она, добавив, что ранее жители территории б. УССР уже угрожали ей и посылали оскорбительные письма.

Кроме того, глава ассоциации «Славянский дом» указала, что она обратилась к полицейским, расценившим такие действия как хулиганство и не ставшим предпринимать никаких действий.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне группа из пяти человек напала на двоих русскоговорящих в Берлине.