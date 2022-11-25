Москва, 25 ноября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пока не планирует проведение отдельной встречи с военнослужащими. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Пока нет, будем информировать», — приводит слова Пескова РИА Новости.

В ближайших планах главы государства встреча с родственниками военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции России на территории бывш. УССР.

Встреча состоится сегодня, 25 ноября. На мероприятие приглашены женщины, сыновья которых находятся в зоне проведения спецоперации или проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.