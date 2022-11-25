Москва, 25 ноября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Инфляционные ожидания жителей России в ноябре 2022 года снизились, но остались на повышенном уровне. Об этом говорится в комментарии «Инфляционные ожидания и потребительские настроения», опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Инфляция

В документе регулятора говорится, что, по данным опроса ООО «инФОМ», инфляционные ожидания жителей России в ноябре снизились до 12,2% после роста в октябре до 12,8% с 12,5% в сентябре.

Наблюдаемая российскими гражданами годовая инфляция в ноябре продолжила уменьшаться, вернувшись к уровню декабря 2021 года — медианная оценка составила 17,6%, что ниже на 0,6 п. п. по отношению к октябрю.

Как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены в России за период с 1 по 7 ноября выросли в среднем на 0,01% после роста на 0,07% в предыдущую неделю.

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