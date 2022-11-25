Мелитополь, 25 ноября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Российская модель зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС наиболее оптимальная, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Ralf1969 Запорожская АЭС

Ранее глава Росатома Алексей Лихачёв заявил, что главный принцип зоны безопасности вокруг ЗАЭС заключается в том, что «ни одна пуля, ни один снаряд, ни одна ракета, ни одна диверсионная группа не должны приближаться к территории станции, в ответ на это Россия не держит на ней ни наступательных вооружений, ни каких-то ударных сил, а использует только средства собственной физической защиты и охраны станции».

«Это наиболее оптимальная модель по созданию зоны безопасности вокруг атомной станции. Только Россия способна гарантировать её охрану и защиту», — сказал Рогов РИА Новости, комментируя слова Лихачёва.

Он добавил, что если Киев действительно заинтересован в безопасности ядерного объекта, то российская модель будет им поддержана.