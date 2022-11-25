Донецк, 25 ноября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 39 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 25 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За истекшие сутки представительство сообщало о 39 фактах ведения огня со стороны [киевских] вооруженных формирований», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при этом по девяти населенным пунктам ДНР, среди которых Донецк, Зайцево, Горловка, Озеряновка, Пантелеймоновка, Широкая Балка, Троицкое. Минеральное и Макеевка, было выпущено в общей сложности 198 единиц различных боеприпасов.

Кроме того, отмечается, что боевиками ВСУ в ходе обстрелов применялась РСЗО «Град», а также артиллерия калибра 155, 152 и 122 мм, минометы калибром 120 мм.