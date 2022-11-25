Лидер СРЗП Миронов допустил побег Зеленского

Москва, , 09:23 — REGNUM Побег главы киевского режима Зеленского в США допустил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Киев. 2014 Иван Шилов © REGNUM

«Возможно, Зеленский и его камарилья сбегут на запасной аэродром в США, а [Киев] будет разрушен», — заявил Миронов.

По его мнению, удары по энергетической инфраструктуре республики важны еще и потому, что режим Зеленского пытается убедить весь мир и в первую очередь народ б. УССР в том, что «давайте будем продолжать военные действия, плевать на предложения и требования России, ведь мы её можем победить, надо только ещё оружия и ещё мяса на поле боя».

«Удары призваны показать, что никакого военного успеха не будет. Будет разруха, голод, гробы с фронта, безработица, полное разрушение всех государственных функций. Удары призваны показать: не мечтайте, война с Россией — это самоубийство для [Киева]», — отметил парламентарий.

Читайте также: Во Франции призвали Зеленского к разделу территории б. УССР