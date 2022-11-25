Кишинёв, 25 ноября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В случае новых ударов России по объектам критической инфраструктуры киевского режима в Молдавии снова будут блэкауты. Об этом 24 ноября заявил в ходе брифинга вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.

Dan Nguyen Блэкаут

Глава ведомства прокомментировал отключения подачи электроэнергии в стране 15 и 23 ноября. По его словам, они происходят из-за того, что сети соединены с сетями в б. УССР и автоматически отключатся, когда там падает частота.

«Из-за снижения частоты тока в транспортной сети, она полностью отключилась, что привело к масштабным отключениям», — сказал вице-премьер.

Спыну также сообщил, что 23 ноября ситуация была хуже, так как в этот день пострадала инфраструктура Одесской области, с которой граничит Молдавия. Кроме того, тогда шёл дождь, что мешало специалистам стабилизировать частоту в сети.

Напомним, вечером 23 ноября в Молдавии несколько часов были перебои с подачей электроэнергии. Это произошло после атаки ВС России на объекты инфраструктуры на территории б. УССР. Блэкауты в Молдавии начались после того, как в стране стали импортировать электроэнергию из Румынии вместо Приднестровья.