Москва, 25 ноября 2022, 09:21 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила покупку компанией ООО «Смарт Сервис Лтд» российского бизнеса Yum! Restaurants, сообщает пресс-служба ФАС.
«ФАС России удовлетворила ходатайство ООО «Смарт Сервис Лтд» о приобретении российского бизнеса KFC», — говорится в информации на сайте ведомства.
В результате сделки ижевская компания, являвшаяся франчайзи KFC, получит в собственность 70 ресторанов и станет франчайзером для 1058 партнёрских ресторанов.
В планах «Смарт Сервис Лтд» приобретение у кипрской компании «Сайпрус Карамель Ресторантс Лимитед» 100% долей в уставном капитале «Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс». После оформления соглашения сеть ресторанов KFC в России продолжит деятельность под брендом Rostic’s.