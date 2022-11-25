Екатеринбург, 4 июля, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Ни в чём из-за санкций российская экономика не приблизилась к критическим точкам, несмотря на спад. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на главной стратегической сессии ИННОПРОМ.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Да, определённый спад есть. Но мы нигде не приблизились к критической отметке. Наоборот, наблюдается ускорение развития в электронике, фармацевтике, других отраслях», — заявил Мишустин.

«Российская промышленность продемонстрировала устойчивость, способность адаптироваться к новым вызовам… экономика остаётся в зелёной зоне. В январе–мае рост ВВП составил около 0,5%», — указал он.