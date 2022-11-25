Москва, 25 ноября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. На данный момент точных сроков оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока нет. Об этом 25 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Как только точные сроки появятся, мы вам сообщим», — приводит его слова РИА Новости в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин зачитает своё послание к Федеральному собранию до конца 2022 года.