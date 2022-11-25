Москва, 25 ноября 2022, 09:20 — REGNUM Министерство обороны России показало кадры боевой работы специалистов подразделений войск связи Южного военного округа, обеспечивающих связь в ходе проведения спецоперации. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
Отмечается, что на вооружении ВС России стоят радиостанции шестого поколения «Азарт», которые обеспечивают устойчивую зашифрованную связь.
Так, уточнили в министерстве, для расширения охвата данной системы связи военнослужащие используют современные дроны-ретрансляторы, позволяющие в раза увеличить покрытие зоны обмена информацией между подразделениями.
Также отмечается, что у всех частей развернута большая сеть на «Азартах» межпролетной ретрансляции. Данные радиостанции хорошо себя зарекомендовали, особенно в режиме межпролетной ретрансляции — это и шифрование, это и большие расстояния. Одна из частей развернула межпролетную ретрансляцию на фронте 60 км и работает все очень устойчиво, при этом есть большое резервирование, добавили в ведомстве.