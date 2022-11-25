Москва, 25 ноября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры боевой работы специалистов подразделений войск связи Южного военного округа, обеспечивающих связь в ходе проведения спецоперации. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Татьяна Иващенко ИА REGNUM Мобильная радиостанция Р-166−0,5 на базе бронетранспортёра БТР-80

«Военные связисты с самого начала специальной военной операции круглосуточно и в любую погоду обеспечивают обмен информацией между пунктами управления, воинскими частями и подразделениями всеми видами современных услуг связи: защищенной спутниковой, радиорелейной, мобильной и радиосвязью, тем самым поддерживая непрерывность и оперативность управления войсками на высоком уровне», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что на вооружении ВС России стоят радиостанции шестого поколения «Азарт», которые обеспечивают устойчивую зашифрованную связь.

Так, уточнили в министерстве, для расширения охвата данной системы связи военнослужащие используют современные дроны-ретрансляторы, позволяющие в разы увеличить покрытие зоны обмена информацией между подразделениями.

Также отмечается, что у всех частей развернута большая сеть на «Азартах» межпролетной ретрансляции. Данные радиостанции хорошо себя зарекомендовали, особенно в режиме межпролетной ретрансляции — это и шифрование, это и большие расстояния. Одна из частей развернула межпролетную ретрансляцию на фронте 60 км, и работает все очень устойчиво, при этом есть большое резервирование, добавили в ведомстве.