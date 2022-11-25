Женева, Швейцария, 25 ноября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Совет ООН по правам человека одобрил миссию по расследованию протестов в Иране, но Индонезия воздержалась, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«На 35-й специальной сессии Совет ООН по правам человека принял решение учредить миссию по установлению фактов для расследования предполагаемых нарушений прав человека в Иранt, связанных с протестами, которые имели место с 16 сентября 2022 года», — написал Совет ООН по правам человека в Twitter.

Миссию по расследованию протестов в Иране 25 стран поддержали, а 6 стран — нет. Индонезия, наряду с 15 другими странами, воздержалась. Миссия, назначенная в ходе голосования, будет собирать доказательства нарушений во время репрессий со стороны властей.

Верховный комиссар ООН по правам человека призвал правительство Ирана прекратить непропорциональное применение силы против участников митингов.

Напомним, в результате протестов в Иране погибло более 300 человек, в том числе 40 детей. В общей сложности власти также арестовали 14 тысяч граждан.