Вена, 25 ноября, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Гарантировать защиту Запорожской атомной электростанции можно с помощью международного мониторинга. Об этом 25 ноября сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«В рамках создания зоны защиты физической и ядерной безопасности на ЗАЭС необходимо предусмотреть международный мониторинг соблюдения договоренностей. И он должен быть эффективен, иначе декларация останется пустой бумагой», ― подчеркнул в беседе с РИА Новости дипломат.

Он также добавил, что этот вопрос российская сторона обсуждает с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Как сообщало ИА REGNUMИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия вела и продолжает вести интенсивные консультации с МАГАТЭ по созданию зоны защиты ядерной безопасности и физической ядерной безопасности вокруг ЗАЭС. Он подчеркнул, что с учётом вновь усилившихся обстрелов Запорожской атомной электростанции со стороны ВСУ и повреждения станции растёт понимание, что принять решение о защитной зоне следует достаточно оперативно.

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