Постпред РФ сообщил о возможности завершить переговоры по СВПД за пару дней

Вена, , 09:20 — REGNUM Завершить переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) можно «за пару дней». Такое мнение постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил в интервью РИА Новости.

Михаил Ульянов Irna.ir

«Я думаю, что имеется возможность завершить переговоры по восстановлению СВПД очень быстро, буквально за пару дней. Практически все элементы «пакетного решения» согласованы», — заявил постпред РФ.

По словам Ульянова, до финишной черты осталось «пять секунд». Он подчеркнул, что все вопросы решаемы при наличии политической воли, добавив что у Запада «её, похоже, нет».

Постоянный представитель России в Вене также выразил надежду на то, что результаты масштабной проделанной работы не пропадут, поскольку «убедительной альтернативы этой сделке нет».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября три европейских государства-члена, подписавшие ядерную сделку 2015 года, опубликовали заявление, в котором подтвердили утверждения США о том, что Иран якобы препятствует достижению консенсуса по возрождению СВПД.

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