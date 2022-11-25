Москва, 25 ноября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Город Бердянск в Запорожской области был освобождён благодаря умелым действиям сил флота и высадке морских пехотинцев. Об этом заместитель главкома ВМФ России, генерал-лейтенант Виктор Астапов рассказал в интервью газете «Красная звезда».

Никита Третьяков ИА REGNUM Вооруженные силы России в Бердянске

По его словам, в ходе российской спецоперации киевские войска ждали высадки морских пехотинцев и готовились к ней. Они заминировали побережье и акваторию портов Чёрного и Азовского морей.

«Умелые действия сил флота позволили обмануть противника и высадить десант морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии в районе Бердянска. Основная же часть морской пехоты флотов вошла на освобождаемую территорию по земле», — сказал Астапов.

Морпехам, напомнил он, принадлежит значимая роль не только в освобождении прибрежных Бердянска и Мариуполя, но и других населённых пунктов. Недавно действия соединения морской пехоты Тихоокеанского флота сыграли главную роль в освобождении села Павловки в ДНР.

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