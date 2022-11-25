Маск пообещал на будущей «амнистию» заблокированным пользователям соцсети Twitter

Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Новый владелец соцсети Twitter, американский мультимиллиардер Илон Маск 25 ноября объявил о восстановлении заблокированных в ней аккаунтов по итогам проведённого им опроса.

Илон Маск Steve Jurvetson

«Народ высказался. Амнистия начнется на следующей неделе. Vox Populi, Vox Dei (глас народа — глас божий)», — сказал он.

Отметим, ранее Маск провел диалог среди пользователей Twitter по возможности «амнистии» заблокированных аккаунтов при условии не нарушения ими закона и не участия в запредельном спаме, ща что высказались 72,4% опрошенных.