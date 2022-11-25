Вашингтон, 25 ноября, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Новый владелец соцсети Twitter американский мультимиллиардер Илон Маск 25 ноября объявил о восстановлении заблокированных в ней аккаунтов по итогам проведённого им опроса.

Steve Jurvetson Илон Маск

«Народ высказался. Амнистия начнется на следующей неделе. Vox Populi, Vox Dei (глас народа — глас божий)», — сказал он.

Отметим, ранее Маск провел опрос среди пользователей Twitter по возможности «амнистии» заблокированных аккаунтов при условии ненарушения ими закона и неучастия в запредельном спаме, за что высказались 72,4% опрошенных.