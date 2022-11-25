Синоптик Синенков прогнозирует в Москве в выходные дни умеренный морозец

Москва, , 09:10 — REGNUM В выходные дни (26 и 27 ноября) в Москве ожидается умеренно морозная погода — 5… — 8 °С. Об этом сегодня, 25 ноября, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Снег в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

По прогнозам синоптика, в столице будет облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег.

«Ветер восточный слабый 2-7 м/с. «Атмосферное давление очень высокое — 760-763 мм рт. ст.», — уточнил Синенков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве и Московской области из-за гололедицы объявлен желтый уровень погодной опасности.

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