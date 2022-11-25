Нью-Дели, , 09:04 — REGNUM Вывод на орбиту новейшего спутника для исследования океана и ещё восьми малых космических аппаратов планирует осуществить Индийская организация космических исследований (ISRO). Об этом 25 ноября сообщает ведомство на своём сайте.

Индия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Пуск ракеты-носителя PSLV запланирован на 26 ноября на 11:56 (09:26 мск) с космодрома на острове Шрихарикота.

На её борту будет спутник Oceansat-3, который предназначен для проведения океанографических исследований и наблюдения за процессами в мировом океане.

Среди малых спутников, которые планируются к выводу на орбиту, — спутник производства Бутана. Этот небольшой 15-килограммовый аппарат будет пролетать над страной не менее двух раз за сутки и фотографировать поверхность его территорию.