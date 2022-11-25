Москва, , 09:03 — REGNUM Москва готова к обмену еврооблигаций на российские бумаги, однако окончательное решение ещё не принято. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

Антон Силуанов Archive.government.ru

«Мы готовы в этом направлении двигаться, но действовать, исходя из тех цен, которые складываются на эти активы, — сказал Силуанов в интервью журналистке Наиле Аскер-заде. — То есть определяем по рынку стоимость еврооблигации, готовы выпускать рублевые облигации и, соответственно, производить такие обмены, но не всех это сегодня устраивает».

По словам министра, по этой причине окончательное решение ещё в процессе рассмотрения.

Как сообщало ИА REGNUM, ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2023–2025 годы были изысканы необходимые средства для выполнения социальных обязательств в новых регионах России и для восстановления их инфраструктуры, заявил министр финансов Антон Силуанов.