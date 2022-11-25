Тбилиси, 25 ноября, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Развитие транспортной инфраструктуры Грузии выбрано властями страны одним из главных приоритетов в экономике. Об этом заявил 24 ноября в ходе онлайн-выступления на встрече в рамках программы Среднеазиатского регионального экономического сотрудничества вице-премьер Грузии, министр экономики Леван Давиташвили.

Максим Цуканов, ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

«Мы намерены превратить Грузию в транзитный коридор и логистический хаб — региональный центр, который сделает быстрые перевозки и коммуникации доступными для бизнеса», — сообщил вице-премьер.

По его словам, развитие транспортной системы поможет не только укрепить связи между странами региона, но и развитию их экономик. Давиташвили подчеркнул, что политика грузинского правительства в этом направлении уже помогла преодолеть экономический кризис, вызванный карантинными мерами для борьбы с «пандемией» коронавируса.

Напомним, транзитное значение Грузии выросло после введения антироссийских санкций. Через страну стали везти грузы в Россию из Турции и Индии. Кроме того, через грузинскую территорию везут товары из Азии в Европу в обход РФ. Транспортная система и пограничные пункты часто не справляются, грузовикам приходится днями простаивать.